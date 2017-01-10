Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hakkari'de Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hakkari'de Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayak İl Temsilciliği tarafından Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması yapıldı.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayak İl Temsilciliği tarafından Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması yapıldı.

2800 rakımlı Merga Büta Kayak Merkezinde yapılan yarışmada sporcular dereceye girmek için büyük bir çaba harcadı. Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı İsa Ayhan, yarışmanın 8 kategoride 47 sporcunun katılımı ile yapıldığını belirtti. Ayhan, "Yalnız burada çocukları yarıştırmak dışında asıl amacımızın onlara sporu sevdirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Burada dereceye giren sporcular, 12-13 Ocak 2017 tarihinde Erzincan ilinde yapılacak A grubu elemelerinde Hakkari'yi temsil edeceklerdir" dedi.

Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Spor Şube Müdürü Nevzat Yılmaz, Personel Şube Müdürü Naif Çallı ve kulüp antrenörleri tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yarışmaya katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ettiğini söyledi. Güldal, "Kayak konusunda ilimiz önemli başarılara imza atıyor, tabii ki bunu siz değerli sporcularımıza borçluyuz. Okullar Arası Kuzey Alp Disiplini branşında 13 Ocak 2017 tarihinde Yüksekova ilçemizde il birinciliği yarışması 8 kategoride düzenlenecek olup, 14 Ocak 2017 tarihinde ise il merkezinde Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği 8 kategoride gerçekleştirilecektir. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kış aylarının olmazsa olmazları
Donmak üzere olan köpek hayata döndürüldü
Şampiyon güreşçiler olimpiyattan sonra ilk defa mindere çıkıyor
Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel çalışmalar hakkında bilgiler verdi
Tam buğday ekmeği ilk tercihiniz olsun
Bolu'da PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kış aylarının olmazsa olmazları
Kış aylarının olmazsa olmazları
Donmak üzere olan köpek hayata döndürüldü
Donmak üzere olan köpek hayata döndürüldü
Şampiyon güreşçiler olimpiyattan sonra ilk defa mindere çıkıyor
Şampiyon güreşçiler olimpiyattan sonra ilk defa mindere çıkıyor
Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel çalışmalar hakkında bilgiler verdi
Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel çalışmalar hakkında bilgiler verdi
Tam buğday ekmeği ilk tercihiniz olsun
Tam buğday ekmeği ilk tercihiniz olsun
Bolu'da PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Bolu'da PKK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Milaslı miniklerden büyük başarı
Milaslı miniklerden büyük başarı
Hakkari İl Yatırım Komitesi toplantısı
Hakkari İl Yatırım Komitesi toplantısı
Engelli vatandaşlar soğuk geçirmez branda ile korunacak
Engelli vatandaşlar soğuk geçirmez branda ile korunacak
Mahallede snowboard keyfi
Mahallede snowboard keyfi
Miyom tedavisinde 'UFE' yöntemi
Miyom tedavisinde 'UFE' yöntemi
Turgut: 'Silifke'nin zenginliklerini tanıtmak istiyoruz'
Turgut: 'Silifke'nin zenginliklerini tanıtmak istiyoruz'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English