31.12.2016 00:03 Hakkari'de korkutan yangın

Hakkari'de meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu. Hakkari'de meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Gazi Mahallesinde meydana geldi. Osman Taş isimli vatandaşa ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Yangın rüzgarın etkisi ile birlikte daha da büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve mahalle sakinlerinin yardımı ile yangın iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında şans eseri yaralanan olmadı. Yangın mahallede korku ve paniğe neden oldu.

