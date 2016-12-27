27.12.2016 21:19 Hakkari'de kar yağışı başladı

Hakkari'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Hakkari'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.



Kar yağışının bir süreden beri etkisini kaybettiği, 12 köy, 39 mezra yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği Hakkari'de, kar yağışı yeniden kendini göstermeye başladı.



Akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, sis nedeniyle de araçlar zor anlar yaşadı.



Yağışların bu şekilde devam etmesi halinde il genelinde bulunan köy ve mezra yollarının tamamen kapanabileceği belirtildi.

