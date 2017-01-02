02.01.2017 11:33 Hakkari'de iş makinesi ateşe verildi

Hakkari'nin Meskan askeri üst bölgesine yol yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Hakkari'nin Meskan askeri üst bölgesine yol yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Olgunlar köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan Meskan askeri üst bölgesine yol yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

(Mimar Kaya / İHA)

