Hakkari'de hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hakkari kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyakalar dağlarında icra edilen arama tarama faaliyetlerinde ise bölücü terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda yaşam malzemesi, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, jeneratör muhtelif tip ve ebatta akü ile pilin ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca, Hakkari Merkeze bağlı Zap karakolu yakınında 15 Mayıs 2017 tarihinde el yapımı patlayıcı döşemeye çalışırken patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir terörist ölmüştü. Bu kapsamda, aynı bölgede başlatılan operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ördekli, Kaymaklı, Akbulut köyleri kırsalında gece saatlerinde bölücü terör örgütü bir grup mensup ile kısa süreli çatışma çıktı. Çıkan çatışma bölgesinde sabah saatlerinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bir teröristin M-16 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

İcra edilen operasyonlar kapsamında, 2017 yılı başından bugüne kadar Hakkari ili civarında toplam 176 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

(İlker Turak/İHA)