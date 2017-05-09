Hakkari'de hain tuzak: 1 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayına basan bir askeri personel ağır yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayına basan bir askeri personel ağır yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Erdemli mezrası Kırk Çimenlik mevkiinde icra edilen operasyon esnasında mayın arama tarama faaliyeti yürüten bir askeri personel, mayına basması sonucu ağır yaralanmıştır. Sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavisine başlanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

