Hakkari'de hain tuzak: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesi güneyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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