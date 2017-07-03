Hakkari'de hain tuzak: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesi güneyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

