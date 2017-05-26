Hakkari'de hain tuzak: 1 şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Alınan bilgilere göre, Çukurca ilçesinin Avuş Tepe bölgesinde pusu için yerleşen 2. Hudut Tugay Komutanlığı personelinden bir uzman çavuş, saat 04.00 sıralarında el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit oldu. Parça tesiri ile 2 personelin yaralandığı operasyon devam ediyor.
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