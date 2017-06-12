Hakkari'de hain saldırı: 5 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu yaralandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Şemdinli ilçesi Derecik Umurlu Tepe Üs Bölgesinde bulunan görevlilere bölücü terör örgütü mensuplarınca Kuzey Irak bölgesinden taciz ateşi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan saldırı neticesinde 5 güvenlik korucusu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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