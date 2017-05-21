Hakkari'de güvenlik güçlerine taciz ateşi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine taciz ateşi açıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine taciz ateşi açıldı.

Alınan bilgilere göre, sabah saat 07.45 sıralarında K. Irak istikametinden Gelişen köyü Koryürek mezrası içerisinde bulunan ve kaçakçılık faaliyetini engellemek maksadıyla köy içerisinde görev yapan 34. Piyade Hudut Tugay Komutanlığı Ortaklar Tabur Komutanlığına ait iki adet kobra zırhlı aracına, Büyüktepe Piyade Hudut Bölüğü Komutanlığına ve Koryürek mezrasına bölücü terör örgütü mensuplarınca kaleşnikof, Bixi, kannas ve RPG-7 roketatar silahlarla tacizde bulunuldu. Olaya anında müdahale edilerek Koraytepe ve Büyüktepe bölgesinden top ve havan atışları ile karşılık verilirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. İlk belirlemelere göre 1 adet RPG-7 mühimmatı camiye, 1 adet RPG-7 mühimmatı ise bir korucunun evinin dış duvarına isabet etti.

Bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

(Ahmet Kavak - Ecevit Bay/İHA)