Hakkari'de ele geçirildi!

Hakkari'de iki araç içerisinde toplam 31 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari'de iki araç içerisinde toplam 31 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Mayıs 2017 günü ilimiz merkezde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca 19 Mayıs 2017 günü ilimiz merkezde şüphe üzerine durdurulan bir TIR'ın dorse kısmında yapılan aramada 30 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

