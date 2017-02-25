Hakkari'de ele geçirildi!

Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. İl merkezine bağlı Oğul köyü kırsalındaki mağarada PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemelerin arazide gömülü vaziyette saklandığına dair bilgilerin elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "24 Şubat 2017 günü Oğul köyü kırsal alanında mağarada yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde 2 adet anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 adet 12 kilogramlık tüp, 5 adet pil bloğu, 200 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, 1 adet bidon içerisinde 20 litrelik mazot, 1 adet frekans sağlayıcı olarak kullanıldığı değerlendirilen radyo, muhtelif sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

