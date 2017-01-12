12.01.2017 09:09 Hakkari'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari ve çevresinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlar sırasında, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari ve çevresinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlar sırasında, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari ve çevresindeki arazilerde BTÖ mensubu teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Hava şartlarının çok ağır olduğu bölgede, operasyonlar belli aralıklarla arama-tarama faaliyetleri şeklinde de icra ediliyor. Teknolojinin sağladığı imkanlardan da faydalanılan faaliyetlerde, teröristler tarafından araziye, daha sonra kullanılmak üzere saklanmış olan silah ve mühimmatlar ele geçiriliyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre; Hakkari 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alayı Komutanlığı kuruluşundaki Dağlıca Tabur Komutanlığı tarafından, istihbarata dayalı icra edilen keşif ve devriye faaliyetleri sonucunda, Dağlıca Bazı Deresi bölgesinde kayaların arasına saklanmış halde 6 adet RPG-7 mühimmatı ve 6 sevk fişeği ile 636 Biksi Makinalı Tüfek mühimmatı bulundu.

(Onur Emre Durak/İHA)

