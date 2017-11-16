16.11.2017 16:29 Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 1 yaralı

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinin güneyinde teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinin güneyinde teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi'nin güneyinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını söyledi.

(Feyzullah Taş/İHA)

