Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 1 yaralı

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinin güneyinde teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.
Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinin güneyinde teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi'nin güneyinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını söyledi.
(Feyzullah Taş/İHA)