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Hakkari'de birçok mahalle susuz kaldı
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Hakkari'de birçok mahalle susuz kaldı

Hakkari'deki dondurucu soğuklar nedeniyle birçok mahallede içme suyu şebekesinin donması üzerine belediye ekiplerinin tankerlerle su taşımak zorunda kaldığı belirtildi.

Hakkari'deki dondurucu soğuklar nedeniyle birçok mahallede içme suyu şebekesinin donması üzerine belediye ekiplerinin tankerlerle su taşımak zorunda kaldığı belirtildi.

Kent merkezinde bulunan belediye ye ait depolardaki su seviyesinin düşmesi ve abonelere yeteri kadar su verilememesi üzerine birçok içme suyu abonesinin içme suyu dondu. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri su sorununun acilen çözülmesini istediler. Belediyeye gelen şikayetlerin artması üzerine, belediye ekiplerinin tankerlerle suyu donan mahallelere su taşıdığı ve bu şekilde vatandaşın sıkıntısını gidermeye çalıştığı öğrenildi. İl genelinde yaz ve kış aylarında su sıkıntısı çeken Dağgöl Mahallesi Kalaletı semti sakinleri ise yıllardır su sorunlarının çözülmemesine tepki gösterdiler. Mahalle sakinleri,"Evlerimiz kalenin üst kısmında bulunmaktadır. Dolayısıyla su az bırakılınca mahalle sakinlerini bir kısmı su alamıyor. İki günde bir 1 saat su veriliyor ve bu su mahalleye yetmiyor. Kışında da bize bunu yaptılar. 1 saati yarım saate düşürdüler. Bu yüzden içme suyu abonelerimiz dondu. Belediyenin acilen su sorunumuzu çözmesini istiyoruz" şeklinde konuştular.

Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri ise, dondurucu soğuklar nedeniyle şehir depolarındaki içme suyu seviyesinin düştüğünü bu nedenle saatleri kısıtlayarak mahallelere su verdiklerini belirttiler. İçme suyu aboneleri donan vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak içinde 3 tankerle bazı kurum ve mahallelere su taşıma hizmeti verdiklerini ifade eden belediye yetkilileri, bu şekilde sıkıntıyı gidermeye çalıştıklarını söylediler.
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