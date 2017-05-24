Hakkari'de bir teröristin cesedi bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonlarında Yüksekova'da icra edilen aramada önceden etkisiz hale getirilen bir teröristin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonlarında Yüksekova'da icra edilen aramada önceden etkisiz hale getirilen bir teröristin cesedinin bulunduğu belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedinin bulunduğu belirtildi. Çukurca'da icra edilen arazi aramasında ise 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 54 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir el bombası, bir sırt çantası, bir şemsiye ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şemdinli'de 30 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi.

Şırnak merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 8 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 2 el bombası ele geçirilirken, Muş Varto'da tespit edilen bir sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

(İlker Turak/İHA)