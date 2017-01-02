02.01.2017 11:18 Hakkari'de bir iş makinesi ateşe verildi

Hakkari'nin Meskan askeri üst bölgesine yol yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. O anlar ise bir cep telefonu ile görüntülendi. Hakkari'nin Meskan askeri üst bölgesine yol yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. O anlar ise bir cep telefonu ile görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre, olay, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Olgunlar köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan Meskan askeri üst bölgesine yol yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş makinesi kullanılamaz hale geldi. O anlar ise yoldan aracıyla gecen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

