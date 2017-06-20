Hakkari'de askeri araca saldırı

Hakkari-Çukurca karayolunda teröristler tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi.
Hakkari-Çukurca karayolunda teröristler tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Çukurca karayolu Oğul köyü yakınlarında terör örgütü PKK tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer ise henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. (Mimar Kaya /İHA)
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