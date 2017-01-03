03.01.2017 13:19 Hakkari'de aranan bir kişi Gaziantep'te yakalandı

Hakkari'de aranan bir kişi Gaziantep'te yakalandı. Hakkari'de aranan bir kişi Gaziantep'te yakalandı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14.12.2016 günü yapılan operasyonda firari durumda olan C.A. isimli şahıs ile ilgili yapılan çalışmalarda, 31.12.2016 günü PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve Gaziantep ilinde yakalanan öz kızı Z.A. ile ilgili olarak Gaziantep iline gittiğinin öğrenilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmış, 01.01.2017 günü C.A. isimli şahıs Gaziantep ilinde çıkarıldığı adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklanmıştır" denildi

