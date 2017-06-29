Hakkari'de 7 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında 7 terörist öldürüldü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında 7 terörist öldürüldü.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "29.06.2017 günü Kuzey Irak Avaşin Keri Dağı bölgesinde 3, Zap bölgesi Hore Tepe'nin güneybatısında bulunan Bezele kırsal alanında 4 olmak üzere toplam 7 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edilmiş, F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

