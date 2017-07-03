Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Temmuz 2017 günü Yüksekova ilçesi Urşe Yaylası Kandil Dağı bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun insansız hava aracıyla tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekâtı neticesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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