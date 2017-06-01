Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinin güneyindeki Kuzey Irak Spi Dağında İHA ile 4 teröristin tespit edildiği belirtildi. Düzenlenen hava harekatında 4 terörist ve bir doçka silahının imha edildiği bildirildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.