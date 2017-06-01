Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesindeki Dağlıca bölgesinin güneyindeki Kuzey Irak Spi Dağında İHA ile 4 teröristin tespit edildiği belirtildi. Düzenlenen hava harekatında 4 terörist ve bir doçka silahının imha edildiği bildirildi.

