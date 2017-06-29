Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca kırsalında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Çukurca kırsalında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak Avaşin Keri Dağı bölgesinde 3 teröristin insansız hava aracı tarafından tespit dildiğini ifade ederek, "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
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