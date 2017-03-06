Hakkari'de 2 YPG'li tutuklandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan YPG üyesi 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan YPG üyesi 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "28 Şubat 2017 günü Şemdinli Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce kaçak yollardan ülkeye giriş yapan mültecilerle ilgili yürütülen işlemler esnasında, durumundan şüphelenilen Suriye uyruklu 1 erkek ve 1 kadın şahsın yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün uzantısı olan YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Şahıslar, 5 Mart 2017 günü Şemdinli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi" denildi.

