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Hakkari'de 19 patlamamış havan mühimmatı ele geçirildi
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Hakkari'de 19 patlamamış havan mühimmatı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çukurca'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, 19 adet patlamamış havan mühimmatının tespit edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çukurca'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, 19 adet patlamamış havan mühimmatının tespit edildiğini açıkladı.
TSK, terörle mücadele operasyonları kapsamında Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis ve Hakkari'de meydana gelen olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, Hakkari Çukurca'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, 19 adet patlamamış havan mühimmatı tespit edildi.
Siirt Pervari'de, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 2 sığınak ve 3 mağara içerisinde, bir adet el yapımı patlayıcı ve tuzaklanmış bir adet el bombası tespit edilerek imha edildi. Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 81 adet tüp ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Diyarbakır Lice'de devam eden operasyonda, 2 adet büyük tüp içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış uzaktan komutalı bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Ayrıca, 2 bin 125 kilogram toz esrar, 474 kilogram kubar esrar ve 562 bin 546 kök kenevir bitkisi, bombalı araç eyleminde kullanılacağı değerlendirilen iki araç ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 6 adet tüp ile 700 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından bir aracın yakıldığı tespit edildi.

4 MAĞARADA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Şırnak Beytüşşebap'ta, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 4 mağarada, bir adet doçka uçaksavar makineli tüfek, 27 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 2 adet antipersonel mayın, bir adet 81 milimetre havan mühimmatı, bir adet el bombası, giyim malzemeleri, çok miktarda yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 75 adet tüp ve 250 metre kablo ele geçirildi.
Bitlis Hizan'da da icra edilen temas aramasında, basma tip anahtar sistemli ve 18 kilogramlık yağ tenekesinin içerisine yerleştirilmiş 15 kilogram patlayıcıdan oluşan bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Mutki'de icra edilen temas aramasında tespit edilen 2 depo içerisinde, 2 bin 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek imha edildi.
(İlker Turak /İHA)

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