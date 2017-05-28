Hakkari'de 13 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgilere göre, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları güneyinde hudut hattındaki Kuzey Irak'taki Baimeshkot Dağı bölgesinde bir mağara önünde insansız hava aracı ile tespit edilen 7 terörist, Şemdinli Aktütün batısındaki Bemaskavi Dağı bölgesinde açık arazide İHA ile tespit edilen 6 terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Toplamda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgelerdeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

