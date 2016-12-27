27.12.2016 10:40 Hakkari'de 12 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) â€' Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 12 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı. HAKKARİ (İHA) â€" Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 12 köy ve 34 mezra yolu ulaşıma kapandı.



Etkili olan kar yağışı sonrası kapanan onlarca köy ve mezra yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 12 köy ve 34 mezra yolunun bir an önce ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2,5 metreye kadar ulaştığını belirte İl Özel İdaresi karla mücadelesi ekipleri, yolların zamanında açılması için canla başla çalıştıklarını ifade ettiler.

