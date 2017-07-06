Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Siirt Pervari'de devam eden operasyonda tespit edilen 3 mağara içerisinde bir adet RPG-7 roketatar, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 9 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet el bombası, 494 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 904 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 13 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, 31 adet büyük tüp, 710 kilogram gıda maddesi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında Hakkari Şemdinli'de bir adet el yapımı patlayıcı, Tunceli merkezde ise bir adet el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 2 adet el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

Mardin Dargeçit'te tespit edilen bir sığınakta bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfek, 300 adet piyade tüfeği fişeği ve bir adet araç telsizi ele geçirilmiş, 200 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

Hakkari Şemdinli'de bölücü terör örgütünden kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Kars Kağızman'da üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında ise 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

(İlker Turak/İHA)