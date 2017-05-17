Hakkari'de 1 terörist daha öldürüldü

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda bir terörist öldürüldü.

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda bir terörist öldürüldü.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17 Mayıs 2017 günü ilimiz merkez Akbulut, Ördekli ve Kaymaklı köyleri kırsal alanında İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan temasta bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bununla birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

