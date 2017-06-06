Hakkari'de 1 şehit, 18 yaralı

Hakkari'de 1 asker şehit olurken, 18 asker ise yaralandı.

Hakkari'de 1 asker şehit olurken, 18 asker ise yaralandı.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi karayolunda teröristlerin attığı roketin askeri araca isabet etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu ve 6 askerin ise yaralandığını söyledi.

Öte yandan, Çukurca ilçesi Ormanlı köyü yakınlarında 'Kirpi' adı verilen askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı.

