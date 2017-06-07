Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bozdağ ve yeni göreve başlayan HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Bozdağ ile üyeler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Heyet, saygı duruşunun ardından Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. Daha sonra Bozdağ ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bozdağ, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

(Pelin Üzek /İHA)