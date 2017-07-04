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Hakim karşısına çıktı
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Hakim karşısına çıktı

Eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'terör örgütü yöneticiliği', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından hakim karşısına çıktı.

Eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak", "terör örgütü yöneticiliği", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından hakim karşısına çıktı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame Ankara'ya gönderilmişti. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kaldığı Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden getirilen sanık Yüksekdağ'ı savunmak üzere duruşmada 125 müdafi bulundu. Duruşma öncesinde adliye içerisinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı, salonda K9 polis köpeği arama yaptı. Duruşmayı izlemek üzere HDP'li vekiller ve çok sayıda HDP'liler geldi. Partililer salona girme konusunda Adalet personeline zor zamanlar yaşattı ve duruşma öncesi salon kapısında arbede yaşandı.
Duruşmadaki müdafiler, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile davalara girecek avukat sayısının 3 müdafi ile sınırlandırıldığını ve bu kararın uygulanmamasını talep etti. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan da, Yüksekdağ hakkında terör örgütü üyeliğinin yanı sıra bununla ilgili olmayan suçlardan da dava açıldığını bu yüzden üç avukatla sınırlama yapılmasının savunma hakkını kısıtlayacağını değerlendirdi ve talebi kabul etti.

"BİR ÖMRÜM DAHA OLSA BU DAVAYA YİNE DEVAM EDERDİM"
Savunma yapmayı kendine zulüm saydığını iddia eden Yüksekdağ, "Bir ömrüm daha olsa Türkiye'de demokrasi ve barış davasına yine devam ederdim. Meclis kürsüsünde diyemeyeceğim hiçbir şeyi mitinglerde demedim. Söylediğim sözlerin hepsi çözüm gayesiyle söylenmiştir. Biz HDP olduğumuz sürece çobanın çocuğu vekil olabilecek. Bizim tek suçumuz 'Meclis sizin babanızın malı değil, buraları size bırakmayacağız. Köylü kızı Figen de Meclis'e girebilir' demek oldu. Bundan dolayı cezalandırılıyoruz. Milletvekilliği düşürülen ilk kadın benim bu bir tesadüf değil bu kadın düşmanlığıdır" ifadelerinde bulundu.

"SAVUNUYORUM KAYITLARA GEÇEBİLİRSİNİZ"
"Demokratik Toplum Derneği'nin (DTK) yöneticisi olmaktan dolayı örgüt kurmaktan suçlanıyorum" diyen Yüksekdağ, "Biz bir örgüt kurarsak çıkar onu çatır çatır savunuruz. Bakın HDP'yi nasıl savunuyoruz. DTK yöneticisi olsam bunu göğsümü gere gere savunurum. DTK'yı savunuyorum bunu kayıtlara geçebilirsiniz. Kurum terör örgütü ilan edilemez" beyanında bulundu.

"YİNE YAPARIZ"
Hukuki bir savunma yapmanın gerekli olmadığını belirten Yüksekdağ'a Başkan Sarıdoğan Kobani eylemlerinde bir çok kişinin öldüğünü hatırlatarak bir açıklama yapıp yapmahacağını sordu. Yüksekdağ, "Sokağa çıkma çağrısı kadar meşru bir çağrı yoktur, yine yaparız. Bunun kadar doğal bir çağrı yoktur" ifadelerini kullandı.
Saat 16.00'da başlayan duruşma, saat 21.00'e kadar devam etti.
(Yağmur Yıldız / İHA)

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