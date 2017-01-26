Hakim ile Demirtaş'ın avukatları arasında 'sayın' tartışması

Siirt'te HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilleri hakkında açılan davada mahkeme başkanının Demirtaş'a hitap ederken 'sayın' sözcüğünü kullanmamasına sanık avukatları tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı ile avukatlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Siirt'te HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilleri hakkında açılan davada mahkeme başkanının Demirtaş'a hitap ederken "sayın" sözcüğünü kullanmamasına sanık avukatları tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı ile avukatlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan ve İstanbul milletvekili Pervin Buldan hakkında, 2011 yılında Siirt'te düzenlenen bir yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle açılan davanın duruşması görüldü. Siirt 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Duruşma, Demirtaş'ın ifadesine geçilmeden önce avukatı Mehmet Emin Aktar'ın söz almasıyla başladı. Aktar, yargılamanın Anayasanın 83'üncü maddesine aykırı olduğunu savunarak, "Haklarında dava açılan her 3 müvekkilim de olay tarihinde ve şu anda da milletvekilidirler. Bu nedenle Anayasanın 83. Maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığına sahiptirler. Her üç müvekkilimin de anayasa ve gönderme yaptığı meclis iç tüzüğünde düzenlenen usule uygun yasama dokunulmazlığı kaldırılmış değildir. Müvekkillerim hakkında açılan bu davada yargılamanın durdurulmasına karar verilerek, anayasaya aykırılık iddiamızın Anayasa Mahkemesine gönderilmesini, müvekkiller hakkında yasama dokunulmazlıklarının usule uygun kaldırılması istemiyle TBMM Başkanlığına yazı yazılmasına talep ederiz" dedi.



"YARGILAMANIN DURDURULMASINI TALEP EDİYORUM"

Ardından söz alan Demirtaş ise, "Dokunulmazlıklarımız kaldırılırken bir hukuk ihlali yapılmıştır. Milletvekili dokunulmazlıkları geçmişe doğru değil, geleceğe doğru ve dönem sonuna kadar kaldırılır. Cumhuriyet tarihi boyunca bütün dokunulmazlık işlemi bu şekilde yapılmıştır. Ancak ilk defa böyle bir hukuka aykırı alelacele siyasi saiklerle yanlış bir karar verilmiştir. Şuanda ben mahkemenizin huzurunda dokunulmazlığı devam eden bir milletvekili sıfatıyla devam ediyorum. Siz de Anayasa değişikliği nedeniyle beni yargılamakla yetkili yargı üyesi olarak bulunuyorsunuz. Mahkemenin beni yargılama yetkisi vardır, benim de aynı zamanda devam eden bir dokunulmazlığım vardır. Yargı ve yasama erkleri arasında bir yetki çatışması vardır. Böylesi bir çatışma durumunda yargı yetkisinin yasama yetkisinden üstün olduğuna dair herhangi bir düzenleme yoktur. Sistemimiz güçler ayrılığı ilkesine dayanmaktadır. Bu durumda yargı yasama üyelerini işlemez ve görevini yapamaz hale getirmektedir. Bu durumun mahkemenizce değerlendirilerek yargılanmanın bu aşamada durdurulmasına, bekletici sorun yapılarak Anayasa Mahkemesine bildirilmesini talep ediyorum" diye konuştu.



DEMİRTAŞ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kendisine istinat edilen suçlamaları kabul etmeyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İddianamenin içeriğinden bizim işlediğimiz iddia edilen suç tam olarak nedir? Biz bu toplantıyı düzenlemiş miyiz? Çağrı mı yapmışız? Pankart mı açmışız? Konuşma mı yapmışız? Konuşma yapmışsak içinde suç unsunu var mıdır? Bu sorunun cevabı iddianamede bulunmamaktadır. Benim ve diğer sanıkları bu toplantı ve gösteri yürüyüşünü biz düzenlemişiz gibi hakkımızda iddianame düzenlenmesi esasa aykırıdır. Çünkü 2911 sayılı yasa gereğince yasa dokunulmazlığı bulunanlar siyasi faaliyetler dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü için düzenleme komitesinde yer alamaz. Ve böyle bir talepte bulunamazlar. Bana yöneltilmiş olduğunuz iddianamede geçen sloganları veya pankartları bizim açtığımız yönünde herhangi bir suçlama yoktur. Sadece bu izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünün bizim düzenlediğimiz şeklinde suçlama yapılmıştır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi düzenleme komitesinde ismimiz geçmemektedir. Bu toplantı ve gösteri yürüyüşü Siirt ilinde bulunda sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenmiştir. Biz de bu toplantıya iştirak ettik. Böyle bir toplantıya katılmak suç değildir. Toplantı esnasında birilerinin yasaya aykırı eylemde bulunmuşsa bunun bizim bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca sorumluluğumuzda söz konusu değildir. Atılı suçları kabul etmiyorum. Ama maalesef söz konusu HDP ve HDP milletvekilleri olduğundan bir dava ve bir fezleke de benden olsun anlamında açılmış bir davadır."



MAHKEME BAŞKANI UYARDI

Bu sırada araya giren mahkeme başkanı, savunmasının sonunda siyasi konuşma yaptığı gerekçesiyle Demirtaş'ı uyararak, "Siyasi konuşmayın, hakkınızda yapılan suçlamalara cevap verin" dedi ve siyasi konuşmaların tutanaklara geçmeyeceğini söyledi. Sanık avukatları ise, hakimin Demirtaş'a hitap ederken "sayın" sözcüğünü kullanmamasına tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ile avukatlar arasında yaşanan üslup tartışması, mahkeme başkanın "Önce mahkemeye sonra da bir kadın olarak bana saygı gösterin" sözleriyle sona erdi.

Tartışmanın ardından devam eden duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)