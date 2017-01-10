10.01.2017 19:20 Hakem seminerinde 4. gün geride kaldı

Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı; 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri Antalya Belek'te devam ediyor. Seminerin 4. günü geride kaldı. Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı; 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri Antalya Belek'te devam ediyor. Seminerin 4. günü geride kaldı.



Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri'nin katıldığı 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri hız kesmeden devam ediyor. Seminerin 4. günü yardımcı hakemlerin kilo ve yağ ölçümü ile başladı. Daha sonra UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen ve MHK Fitness Mentörleri Ali Kızılet ile Tuba Kızılet Bozdoğan, Yardımcı Hakemleri sakatlık önleyici testlere tabi tuttu.



MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, Hakemler ve Yardımcı Hakemlere "Elle Oynamalar Geri Besleme" konusunu işledi. Ardından Rosetti ile birlikte UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn W. Larsen, "Sahanın Lideri Olun" konulu sunum yaptı.



UEFA Fitness Danışmanı Profesör Werner Helsen'in, hakemlere FIFA Fitness Testi ile kilo-yağ kontrolünün ardından UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, yardımcı hakemlere Web Tabanlı Eğitim konusunu işledi ve dördüncü gün tamamlanmış oldu.

