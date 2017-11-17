17.11.2017 23:36 'Hakem bütün kararları aleyhimize verdi'

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar'ı eleştirerek, 'Maçın başından sonuna kadar hakem baskısını hissettiğimiz bir maç oldu. Bütün kararları aleyhimize verdi' dedi. Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar'ı eleştirerek, "Maçın başından sonuna kadar hakem baskısını hissettiğimiz bir maç oldu. Bütün kararları aleyhimize verdi" dedi.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçı berabere bitirdiğimiz mutluyuz. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Özellikle rakibin hücum anlamında 7-8 tane maçın sonucunu değiştirecek oyuncuları var. Maç boyunca da bunu gördük. Takım olarak iyi savunma yaptık. Çok net 3-4 tane gol pozisyonumuz vardı. Verilmeyen penaltımız olduğunu düşünüyorum. Maç içinde öne geçme şansımız da olabilirdi. Penaltıyı yeseydik çok farklı bir maçın hikayesi olabilirdi. Bundan sonraki haftalar için bu oyunumuz ümit verdi. Çok pozisyon yakaladılar. Muhteşem bir seyirci vardı. Bunun yanında da maçın başından sonuna kadar hakem baskısını da hissettiğimiz bir maç oldu. Bütün kararları aleyhimize verdi. Takım, bütçe ve güç olarak Beşiktaş ile aynı seviyede değiliz. Mücadele olarak en üst seviye çıkarmaya çalıştık. Son 10 dakika 10 kişi kaldığımız için zorlandık. Bir puan aldığımız için mutluyuz. Beşiktaş'ı oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"BİZİM GİBİ TAKIMLARIN ALT TARAFA YAKLAŞMAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Sezona iyi başladıklarını söyleyen Buruk, "Özellikle son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Son iki iç saha maçında beraberlik ve mağlubiyet aldık. Belki puan olarak hedefimizi yukarılara çekebilirdik. Şu anda aşağılara yaklaşmadan üstteki gruba tutunabilmek istiyoruz. İlk 6, 7'nin içinde olabilirsek bize mutluluk verir. İlk olarak hedefimiz bu. Bizim gibi takımların alt tarafa yaklaşmaması çok önemli. Alttaki gruptan üste gruba tutunmak çok önemli" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol /İHA)

