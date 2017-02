Hakarete uğrayan Kur'an kursu öğreticisi karara tepkili

Antalya'da, Kepez Müftülüğüne bağlı kadın Kur'an kursu öğreticisi Nurcihan D., kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu şahsın serbest bırakılması kararına itiraz edeceğini söyledi.

Antalya'da, Kepez Müftülüğüne bağlı kadın Kur'an kursu öğreticisi Nurcihan D., kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu şahsın serbest bırakılması kararına itiraz edeceğini söyledi.

Kepez ilçesindeki bir Kur'an kursunda öğretici olarak görev yapan Nurcihan D., Yeni Mahalle Aliya İzzetbegoviç Caddesi üzerindeki pet-shopta mağaza sahibiyle sohbet ederken, içeri girip bir süre sohbeti dinleyen M.Y.'nin kendisine hakaretlerde bulunduğunu öne sürmüştü. Kadının giyimine yönelik hakaretlerde bulunduğu iddia edilen M.Y., Nurcihan D.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şahıs, sevk edildiği mahkede adli kontrol şartıyla serbest bırakılöıştı.

Nurcihan D., dün öğleden sonra ders çıkışı evde beslediği kedileri için pet-shop'a mama almak için gittiğini ve tanıdık olduğu için orada yapılan sohbete katıldığını söyledi.

Referanduma dair bir sohbet yapıldığını dile getiren Nurcihan D., "Dükkanın köşe tarafındayız. İlerleyen dakikalarda M.Y. içeri girdi sinirli sinirli bakışlarından rahatsız oldum. Kendime olabileceğini düşünmedim. Sonra bana dönerek, 'Şu kadını görüyor musunuz? Baştan aşağı şöyle bakarsanız dindar, ama bunlar şöyle bunlar böyle. Bu sahtekar' diyor. Bana direkt dinsiz diyor. Hem örtüme hakaret var. Fikir beyan edemezmişim. Daha sonra bu örtüye yakışmıyormuşum gibi kendiyle çelişen ifadeleri var. Hem şahsıma hem de çoğul olarak hakaret ediyor" diye konuştu.



"BASKI YAPMA HAKKI YOK"

M.Y.'nin kendisine bu baskıyı yapmaya hakkı olmadığını savunan Nurcihan D., "Küçük görür bir edayla söylemlerine devam etti. Uzun süre şaşkınlığımı atamadım. Sonra polisi aradım. Sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Bu kişi benim psikolojik olarak dengemi bozdu. 2 gün rapor aldım. Bunu kimsenin, kimseye yapma hakkı yok. Ama böyle olmamalı, bu kadar basit olmamalı. Yarın bir başkasına yine yapılacak. Ne bir açık bayana, ne de bir erkeğe, kimsenin eleştiri yapma hakkı yok. Beğenmezsin ama bu içinde kalır. Kapalı bir kişiyi de eleştirmeye hakkın yok. Kimsenin kimseye baskı yapma hakkı yok" dedi.



"SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDEKİ ELEŞTİRİLER"

M.Y.'nin kendisini dinsizlikle hitap ettiğini ileri süren Nurcihan D., "Söylediği birçok sözlerini söyleyemiyorum. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşılan haberlere yapılan yorumlar o kadar çirkin ki. Bunu yaşayan insan bugün kapalı, yarın açık bir bayan yaşayabilir. Benim olunca haklı, senin olunca haksız, bunu yapmamalıyız" ifadelerini kaydetti.



"KARARA İTİRAZ EDECEK"

Kendisine hakaret eden M.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını da değerlendiren Nurcihan D., "Bu konunun takipçisi olacağız. Hiçbir kadının bunu yaşamamalıdır. Bugün dersimi yapamadım, psikolojik olarak etkilendim. Bu karara itiraz edeceğim" açıklamasını yaptı.



"HAKARETE ŞAHİT OLDUM"

Her gün pet-shop'tan düzenli olarak mama aldığını belirten Hasan Osanmaz, dün ise tanıdık olduğu iş yeri sahibi ve yanlarındaki bir kişi ile referandum süreci ile konuştuklarını aktardı.

Sohbetlerine kısa süre sonra Nurcihan D.'nin katıldığını hatırlatan Osanmaz, "Makul çerçevede kimse kimseyi kırmadan sohbetimizi ediyorduk. Sonra M.Y. içeri girdi. Şöyle birkaç dakika içeride turladı, olayı anlamaya çalıştı. Sonra direkt M.Y., Nurcihan D.'ye elini uzatarak, 'Ben seni çok iyi tanıyorum. Başörtüsünün altında neler yaptığınızı çok iyi biliyorum' dedi. Biz ne olduğunu anlayamadık. Hakaret boyutuna geçince ablam karşılık vermeye başladı. Ablamda, 'Sen beni ne kadar tanıyorsun da hakkımda bu kadar kesin hükümler verebiliyorsun' dedi. Biz de karşılık verince M.Y. tutunamadı ve gitti. Ablayı zor sakinleştirdik, çok etkilendi. Ben de şahit olduğumu ve her noktada yanında olduğumu söyledim. Kimse kılık kıyafeti yaşam tarzı düşüncesi ve ırkından dolayı şiddetin hiçbir türlüsüne maruz kalmamalıdır" diye konuştu.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu / İHA)