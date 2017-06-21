'Hakaret ederek adalet arayışı yapılmaz'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ilgili, 'Bu kadar milyonlarca dosya var. O dosyaların içerisinde hangisi için bunu yaptı' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ilgili, "Bu kadar milyonlarca dosya var. O dosyaların içerisinde hangisi için bunu yaptı" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 15 Temmuz Konferans Salonu açılış törenine katıldı. Burada gündeme dair değerlendirmede bulunan Bozdağ, Yargının üzerindeki iş yüküne atıfta bulunarak, "bakıldığı zaman yargının üzerindeki eleştirileri de bu iş yükü ile beraber değerlendirdiğimizde bunu daha net olarak verebiliriz. Savcılıklarımızda bulunan şikayetler veya açılan soruşturmalar 7 milyon civarında" dedi.

Yargıda milyonlarca dosya bulunduğunu ifade eden Bozdağ, "Yargıya ilişkin tartışmalara baktığınızda milyonlarca dosya var 1 dosya tartışılır. Milyonlarca karar var 1 karar tartışılır. Milyonlarca hadise var 1 hadise gündeme getiriliyor. O hadisenin gündeme getirilmesinin tek sebebi siyasal bir yönden istismar ediliyor olmasıdır. Düşünün bir yargı senede milyonlarca karar veriyor. Ben hakim ve savcılarımıza soruyorum kameralar vasıtası ile de aziz Türk milletine soruyorum. Senede 10 milyon civarında önüne dosya gelen Türk yargısı ile ilgili siyasilerin medyanın yargıda ihtilafı olanların yaptıkları eleştirilere baktığınızda milyonlarca dosyadan kaç tane dosya ile ilgili eleştiri var" şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin açıklamalar kaydeden Bozdağ, "Bir siyasi partinin genel başkanı yürüyor. Bu kadar milyonlarca dosya var o dosyaların içerisinde hangisi için bunu yaptı. Bir milletvekili ile ilgili yargı karar verince Türk yargısı haksız bir şekilde itham edip özveri ile görev yapan hakim ve savcılarımıza hakaretler savurarak adalet arayışı yapılmaz. Böyle siyasette yapılmaz. Türk yargısı Türkiye'nin demokrasisine, hukukuna ve milletimizin adalet beklentisine en üst düzeyde sahip çıkmıştır ve sahip çıkmaya da devam etmektedir" diye konuştu.

(Volkan Kayalar/ İHA)