Hakan Şükür'e bir şok daha: Unvanı geri alındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu'nun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür'e verilen Fahri Doktora Unvanı'nın geri alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu'nun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür'e verilen Fahri Doktora Unvanı'nın geri alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Konuyla ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, " Ülkemizde devlet ve diğer kurumlar içerisinde gayri meşru bir şekilde yapılanmış FETÖ ile ilişkisi konusunda kamuoyunda ve Üniversitemizde oluşmuş kanaat nedeni ile Üniversitemiz Senatosu'nun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür'e verilmiş olan Fahri Doktora Unvanı'nın geri alınmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

(Murat Yüksel /İHA)