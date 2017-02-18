Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı yakalandı

FETÖ/PDY davası kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki savcı ve bir hakim İstanbul'da yakalandı. Yakalananlar arasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya'da bulunuyor.

FETÖ/PDY davası kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki savcı ve bir hakim İstanbul'da yakalandı. Yakalananlar arasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya'da bulunuyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Başakşehir'de bulunan çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik açılan soruşturmada haklarında yakalama kararı olan eski savcı Sadrettin Sarıkaya, eski savcı Adnan Çimen ve eski hakim Dursun Ali Gündoğdu yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptıkları aramalarda farklı isimler üzerine düzenlenmiş kimlikler ve boş pasaportların bulunduğu öğrenildi.

Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Polis ekipleri firari hakim ve savcıları, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Buradaki kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen hakim ve savcıların haklarındaki yakalama kararı doğrultusunda sabahleyin Bakırköy Adliyesine çıkarılacakları öğrenildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı KCK soruşturması adı altında ifadeye çağıran dönemin özel yetkili Savcısı Sadrettin Sarıkaya ile hakim Gündoğdu, sağlık kontrolünden geçirilişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

(Oğuzcan Yazar - Selim Bayraktar / İHA)