Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen tutuklandı.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve Cuma gecesi İstanbul Kayaşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesine bağlanan firari hakim ve savcılar, yaklaşık 4 saat ifade verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adnan Çimen, Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Eski Hakim Gündoğdu ile eski savcılar Sarıkaya ve Çimen, daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner'e kaldıkları evde ele geçirilen iki pasaport ve bir sahte kimlik ile ilgili 'evrakta sahtecilik' suçundan ifade verdi. Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evi temin eden Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu da, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ifade verdi. Savcılık, Adnan Çimen, Sadrettin Sarıkaya ve Dursun Ali Gündoğdu'yu "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçundan, Erol Yılmaz İrfanoğlu'nu da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

