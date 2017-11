16.11.2017 17:41 Hakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a geçmiş olsun telefonu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Attiki bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Yunanistan Başbakan Yardımcısı Yannis Dragasakis'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Attiki bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Yunanistan Başbakan Yardımcısı Yannis Dragasakis'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, telefonla aradığı Yunan mevkidaşı Yannis Dragasakis'ına, "Yaraların sarılması için üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. Bilgi verilirse biz de yardım çalışmalarında üzerimize düşeni yerine getirebiliriz. Komşu olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Çavuşoglu'na teşekkür eden Dragasakis, sel felaketine ilişkin son bilgileri de paylaştı. 16 can kaybı olduğunu belirten Dragasakis, yardım önerisini ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşerek ileteceğini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Çipras'a da sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, Twitter hesabından iki ülke bayraklarıyla birlikte hem Türkçe hem Yunanca olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

"Yunanistan'ın Attiki bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Yunan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla her türlü yardıma hazırız."

(İlker Turak/İHA)