Hakan Çalhanoğlu İtalyan devine doğru

İtalyan devi Milan, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.
İtalyan devi Milan, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. İddia, Alman basınına konuşan milli futbolcunun menajeri tarafından da doğrulandı. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri, görüşmeyi doğrularken, detaylar hakkında bilgi vermedi. Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında Trabzonspor ile ön sözleşme imzalamasına rağmen Hamburg'a transfer olmuş, olayla ilgili dava şubat ayında tamamlamış ve milli oyuncu 4 ay futboldan men cezası alıp sezonu kapatmıştı. Milli futbolcunun cezası 3 Haziran itibariyle sona erdi.
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