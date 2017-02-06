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Hakan Balta'ya göre hangi mevki ?
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Hakan Balta'ya göre hangi mevki ?

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Hakan Balta, 'Yaş itibariyle de stopere uygun olduğumu düşünüyorum' dedi.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Hakan Balta, "Yaş itibariyle de stopere uygun olduğumu düşünüyorum" dedi.
Sarı-kırmızılı takımda 10. yılını geride bırakan Hakan Balta, Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Zaman geçtikçe fizik olarak yıprandığını belirten deneyimli oyuncu, artık heyecanının yerini tecrübe ve rahatlığın aldığını vurguladı.

"STOPERE UYGUN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"
12-13 yaşlarından itibaren dörtlü savunmanın içinde ve kenarında oynadığını söyleyen Hakan Balta, "O yüzden pozisyona adapte olma avantajım vardı. Hatta bir dönem orta sahada görev aldım. Genç takımda da ön libero oynuyordum. Bu bir avantajdı, ben de şimdi bunun avantajını yaşıyorum. Bekler performansın üst seviye kullanıldığı pozisyonlardır. Sürekli atağa çıkmak gibi bir görevi var beklerin ve bindirmeler yapmak gerekiyor. Gerçi devamlı kat eden bir bek oyuncusu değildim. Stoperde mutlaka genç arkadaşlarımız var ama tecrübeye de ihtiyaç var. O yüzden yaş itibariyle de stopere uygun olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

"FORMANIN BİLİNCİNDEYİM"
Saha içinde sakinliğini korumaya çalıştığını ifade eden sarı-kırmızılı futbolcu, "Bunun bir spor olduğu her daim aklımın bir köşesinde. Önemli insanlarız birçok kimse için. Milli takım ve Galatasaray'da forma giyiyoruz. Bunun bilincinde hareket ediyorum. Kafamın bir köşesinde her zaman bu var" şeklinde konuştu.

"KEYİFLİ GÜNLER GEÇİRDİK"
Zaman zaman hem kendi performansında hem de takımın performansında düşüşler yaşadıklarını hatırlatan Balta, "İlk sezonumda şampiyonluk geldi, sonra milli takımla Avrupa Şampiyonası'na gittim. Ardından düşüşler yaşadık. Bunlardan bağımsız şekilde biz burada genel olarak keyifli günler geçirdik. Geriye dönüp bakınca bunu rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"HEYECANIN YERİNİ TECRÜBE ALDI"
Zaman geçtikçe fiziki olarak yıprandığını vurgulayan başarılı stoper, sözlerine şöyle devam etti.
"Eskiden maçtan sonra bir maç daha oynayacak durumda olurdum. Artık öyle değil. Şimdi bizim gençleri görüyorum. 'Ben olsam şöyle yapardım' dediğim oluyor. Bunu kendilerine de söylüyorum. Aramızda konuşuyoruz. Ama belki biz de gençken öyleydik. Şimdi tecrübe ve rahatlık var, o yıllarda da heyecan vardı."

"TRİBÜNLERE OYNAMADIM"
Hiçbir zaman tribünlere oynayan bir futbolcu olmadığını belirten Hakan Balta, "Hoca ne görev verirse onu yapmak için sahaya çıktım. Genelde taraftarın sevdiği futbolcu tipi bu olabilir. Ben hiçbir zaman saha dışındaki yapımı saha içi için değiştirmedim" açıklamasını yaptı.

"BEN SORUMLULUK ALMAYACAĞIM DA KİM ALACAK"
10 seneyi geride bıraktığı takımında rahatlıkla sorumluluk alabileceğini de sözlerine ekleyen Balta, "Sessiz ve sakin görüntüm olabilir ama takım içinde yaşananları kimse bilemez. Taktikle, kafayla kazanacağınız maçlar olduğu gibi mücadele ile kazanacağınız maçlar da vardır. Futbolu iyi bilmek lazım. Söylememiz gerektiği şeyler olunca mutlaka arkadaşlarımızla tecrübelerimizi paylaşırız" diyerek sözlerini noktaladı.

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