Hakan Aysev Ramazan'ın son gecesinde sevenleriyle buluştu

Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil eden başarılı opera sanatçısı Hakan Aysev, Ramazan'ın son akşamında Beylikdüzü'nde sahne aldı.

Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil eden başarılı opera sanatçısı Hakan Aysev, Ramazan'ın son akşamında Beylikdüzü'nde sahne aldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca İstanbul'un en büyük kent parklarından olan Yaşam Vadisi'nde birbirinden farklı etkinliklerle vatandaşları buluşturdu. Etkinlikler, ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev konseriyle son buldu. Konsere, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. En sevilen eserlerini ilçe halkı için seslendiren Aysev, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Aysev, sahneye 'Ben yürürüm yane yane' isimli ilahiyi seslendirerek çıktı. Aysev, hayranlarından büyük alkış aldı. İlçede yaşayan vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Aysev, sahne performansıyla göz doldurdu.

Sevenleriyle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten ünlü sanatçı Hakan Aysev, "Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bugün ilahiler söyleyeceğiz başta, ondan sonra her telden bayramı karşılayacağız" dedi.

(Hülya Keklik /İHA)