Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye'nin KEİ dönem başkanlığının ana teması haline getirildiğini belirterek, 'Sınırsız üretim hırsı ve yüksek kar anlayışıyla temel gıda ürünlerinin dahi tehlikeli katkı maddelerine maruz kaldığı bir dönemde bu konuya hak ettiği önemin verilmediğini düşünüyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye'nin KEİ dönem başkanlığının ana teması haline getirildiğini belirterek, "Sınırsız üretim hırsı ve yüksek kar anlayışıyla temel gıda ürünlerinin dahi tehlikeli katkı maddelerine maruz kaldığı bir dönemde bu konuya hak ettiği önemin verilmediğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesinde katılımcılara hitap etti. Sürdürülebilir kalkınmayı dönem başkanlığında ana tema haline getirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı bayrak yarışı usulüyle çalışıyor. Dönem başkanlıkları her 6 ayda bir üye devletler arasında el değiştiriyor. 11 Ocak 2017 tarihinden bu yana dönem başkanlığını biz yürütüyoruz. Önümüzdeki 15 yılın temel gündem toplantılarından biri olan sürdürülebilir kalkınmayı da dönem başkanlığımızın ana teması haline getirdik. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ekonomik eşitsizlikler devam ederken sürdürülebilir kalkınmanın bir slogandan öteye geçemeyeceğini biliyoruz. Sınırsız üretim hırsı ve yüksek kar anlayışıyla temel gıda ürünlerinin dahi tehlikeli katkı maddelerine maruz kaldığı bir dönemde bu konuya hak ettiği önemin verilmediğini düşünüyoruz. Milyarlarca insan sefalet içinde yaşarken kalkınmanın sürdürülebilirliği için herkesin çok daha fazla gayret sarf etmesi gerekiyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin bu konuya öncülük edebileceğine inanıyoruz. Bu amaçla dönem başkanlığımızda 3 ayrı bakanlar toplantısı planladık. Bu çerçevede ekonomi bakanları toplantısını 11 Mayıs'ta tarım bakanları toplantısını 17 Mayıs'ta gerçekleştirdik. Aynı kapsamda 21 Haziran'da sağlık bakanları ülkemizde misafir edilecekler. Bugünkü zirve ise gerek örgütün geleceğine dair konuları gerekse ikili ilişkilerimizi alakadar eden hususları muhataplarımızla en üst düzeyde ele almak bakımından yaralı olur. Zirveyi bir tüm üye ülkelerin mutabakatıyla kabul ettiğimiz bir bildiriyle taçlandırmamız da geleceğe yönelik hedeflerimizi somutlaştırmamızı sağladı. Dönem başkanlığını 29 Haziran'da Ukrayna'ya devredeceğiz" diye konuştu.

(Ufuk Kıvık / İHA)