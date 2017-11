18.11.2017 23:20 'Hak edilmiş bir galibiyet oldu'

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli savunma oyuncusu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray karşısında aldıkları farklı galibiyeti değerlendiren Ganalı futbolcu, "Bizim açımızdan tabii ki güzel bir galibiyet oldu. Yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık. Bizim için rakip çok fark etmiyor. Aynı motivasyon ve aynı inançla sahaya çıkıyoruz ve her maçı kazanmak istiyoruz. Biz bu sene ligin tepesinde bitirmek istiyoruz. Onun için de bu maçları kazanmak gerekiyor. Takımımız adına çok güzel ve hak edilmiş bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.



"İDMANLARDAN SONRA EKSTRA ÇALIŞIYORUM"

Galatasaray karşısında takımının ilk golünü atan Ganalı savunma oyuncusu, karşılaşmalarda gol atmak için ekstra idmanlar yaptığını ifade ederek, "Her şey çok çalışmaktan geçiyor. Herhangi bir insan olsun veya herhangi bir futbolcu olsun her şeyde çok çalışmaktan geçiyor. Ben idmanlardan sonra ekstra çalışıyorum bunun için ekstra kalıyorum. Yapabileceğim tek şey bu. Ailem için arkadaşlarım için üst düzey futbol oynayabilmek için yapmam gereken şey çok çalışmak" diye konuştu.



"LİGİ EN ÜSTTE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Attamah, sezon sonunda ligin zirvesinde yer almak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maç maç ve hafta hafta bakıyoruz. Baktığımız zaman bir sonraki maç deplasman maçı. Biz sahamızda nasıl kaybetmek istemiyorsak rakipler de sahasında kaybetmek istemeyecektir. Sezon bittiğinde tabii ki en üst sırada bitirmek istiyoruz. Böyle bir gerçek var ama çok da bunu düşünmüyoruz bizi bu başarıya gidecek yolda maç maç bakmamızdan geçiyor."

Turuncu-lacivertli oyuncu, kendisine ve menajerine gelen resmi bir transfer teklifinin olmadığını ifade ederek, kendinsin görevinin sahada futbol oynamak olduğunu dile getirdi.

(Bora Akyol/İHA)