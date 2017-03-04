Haiti eski Devlet Başkanı Rene Preval öldü

Haiti eski Devlet Başbakanı Rene Preval'in, 74 yaşında kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı.
Haiti eski Devlet Başbakanı Rene Preval'in, 74 yaşında kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı. Haiti'deki gazetelerde çıkan haberlere göre, demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı olan Rene Preval, Haiti'nin başkenti olan Port-au-Prince'deki evinde öldüğü bildirildi. Haiti Eski Devlet Başkanı Michel Martelly'de Tweeter hesabında, Rene Preval için "Kardeşim, arkadaşım, gidişiniz beni şok etti" paylaşımında bulundu. Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ise Rene Preval'ın ölümüne çok üzüldüğünü belirtti.
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