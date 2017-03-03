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Hainlerin tuzağı son anda önlendi
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Hainlerin tuzağı son anda önlendi

Tunceli'de teröristler tarafından iki farklı noktaya döşenen amonyum nitrat ile güçlendirilerek tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Tunceli'de teröristler tarafından iki farklı noktaya döşenen amonyum nitrat ile güçlendirilerek tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Ovacık ilçesinde 2 farklı noktada yaptığı çalışmada iki mutfak tüpünde patlatılmaya hazır amonyum nitrat ile güçlendirilmiş elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Yaşanacak olası bir faciayı önleyen jandarma ekipleri, bölgede EYP yapımında kullanılmaya hazır 4'ü küçük toplam 6 tüp ile patlatma düzeneğini de ele geçirdi. Ele geçirilen EYP düzenekleri imha edildi. Bölgede güvenlik güçleri, bombalı tuzakları hazırlayan teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

"TERÖRLE MÜCADELE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 3 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İlimiz merkez ve Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde farklı iki noktada 2 adet mutfak tüpü içerisinde patlatılmaya hazır halde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış EYP düzeneği, EYP yapımında kullanılmaya hazır 4 adet piknik tüpü, 2 adet mutfak tüpü ve patlatma düzeneği ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edileceği vurgulandı.

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