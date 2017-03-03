Hainlerin inine girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde icra edilen operasyonda çok miktarda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde icra edilen operasyonda çok miktarda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında Tunceli Aliboğazı bölgesinde 25 Şubat-1 Mart 2017 tarihleri arasında "Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-71 Operasyonu"nun icra edildiğini bildirdi. Operasyonda icra edilen arama-tarama faaliyetleri sonucunda 13 sığınak ve 3 mağaranın bulunduğu kaydedildi. Sığınak ve mağaralarda icra edilen aramalarda 1 adet benzinle karıştırılmış amonyum nitratla dolu 12 kg'lık tüp, 2 adet basma düzenekli EYP, EYP düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 1 adet USB bellek, 1 adet SD kart, 2 adet tüp, 40 adet pil, 1 adet dikiş makinesi, 800 kg muhtelif gıda ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)