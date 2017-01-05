Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hainleri krokideki parmak izleri yakalattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hainleri krokideki parmak izleri yakalattı

Kayseri'de 14 askerin şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiye, canlı bombanın üzerinden çıkan krokideki parmak izinden ulaşıldığı ortaya çıktı.

Kayseri'de 14 askerin şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiye, canlı bombanın üzerinden çıkan krokideki parmak izinden ulaşıldığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu bombalı terör saldırısının ardından saldırıyı yapanların Adana'dan gitmiş olabileceği şüphesiyle harekete geçti. Terörle mücadele ekipleri, Kayseri Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmada canlı bombanın üzerinden kroki çıktığını ve krokinin üzerinde Adana'da doğup büyüyen, PKK'ya katılarak bomba, silah ve siyasi eğitim alan Diyarbakırlı Kenan Ç.'nin parmak izinin olduğunu belirledi. Bunun üzerine Adana polisi bombalı saldırıyla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmada Kenan Ç.'nin patlama olduktan sonra ailesiyle birlikte Diyarbakır'a gittiği tespit edildi. Bir süre sonra Diyarbakır'da yapılan operasyonla Kenan Ç. gözaltına alındı.

500 GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ
Bu arada polis, 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek Kenan Ç.'nin kimlerle görüştüğünü tek tek tespit etti. Polisin tespitine göre Kenan Ç, Kayseri ve Adana arasındaki yolu çok iyi bildiğinden Google'den Adana-Kayseri arasında bomba yüklü araçla canlı bombanın nereden gideceğini tek tek belirleyip krokiyi hazırladı. Daha sonra kırsalda canlı bomba eğitimi almış bir kişi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinden ailesiyle birlikte bombalarla patlamadan bir hafta önce Adana'ya geldi. Kenan Ç., canlı bombayı engelli Ümit K.'nin evine yerleştirdi. Daha sonra da Kenan Ç., bombacı ile Adana'da bombayı yüklemek için otomobil çalmaya çalıştı ancak başaramayınca Şanlıurfa'dan bir araç çaldırdı. Bu arada canlı bomba, 4 gün Ümit K.'nin yanında kaldıktan sonra Ekrem U.'nun yanına geçerek burada da 1 gün kaldı. Şahıslar Kenan Ç.'nin sevgilisi olan ve özel bir şirkette çalışan Elzem Ş.'nin yanına sık sık gitmeye başladı. Şahıslar bütün planı yaptıktan sonra 17 Aralık 2016 günü Şanlıurfa'dan çalınan araç sabaha karşı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alana getirildi. Kenan Ç. ve canlı bomba da buraya bombalarla birlikte gelerek, araca bombayı yükledi. Kenan Ç., krokiyi canlı bombaya verip Kayseri'ye gönderdi. Canlı bomba da komando birliği yakınına gidip burada çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan toplu taşıma aracını bekleyip, daha sonra bombayı patlattı. Bomba patladıktan sonra Kenan Ç., canlı bombanın ailesi ve kendi ailesini alarak Diyarbakır'a gitti. Polis bu tespitlerin ardından bombalı saldırıyı organize eden Kenen Ç., ona yardım ettiği ileri sürülen sevgilisi Elzem Ş. ve arkadaşları Ümit K. ile Ekrem U.'yu gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğündeki sorgularında konuşmayan zanlılar, dün Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Polis Şanlıurfa'dan araç çalıp Adana'ya getiren şahsı da her yerde arıyor.
(Fatih Keçe / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hakkari'de kar alarmı verildi
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
Irak'tan haber geldi! PYD Kobani'de vuruldu
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
ABD'den kirli teklif: DEAŞ'ı vuralım ama PKK'ya karışmayın!
ABD'den kirli teklif: DEAŞ'ı vuralım ama PKK'ya karışmayın!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hakkari'de kar alarmı verildi
Hakkari'de kar alarmı verildi
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Çalık: 'Erzurum kan kaybetmemeli!'
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Aydın'da 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlenecek
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Evkur Yeni Malatyaspor'un talip olduğu oyuncular başka takımlara imza attı
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
CHP'li Cankurtaran'dan gündem toplantısı
CHP'li Cankurtaran'dan gündem toplantısı
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ziyaretler sürüyor
Vuslat Platformu heyetinden Başkan Keleş'e ziyaret
Vuslat Platformu heyetinden Başkan Keleş'e ziyaret
Şehit polis son yolcuğuna dualarla uğrulandı
Şehit polis son yolcuğuna dualarla uğrulandı
Ailesini katleden zanlı tutuklandı
Ailesini katleden zanlı tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English